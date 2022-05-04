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В окупованій Макіївці горить нафтобаза

Валентина РоманенкоСереда, 4 травня 2022, 09:54
В окупованій Макіївці горить нафтобаза

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вранці почалася сильна пожежа, очевидці повідомляють, що у місті горить нафтобаза.

Джерело: "Новости Донбасса", РИА "Новости"

Деталі: Фото та відео пригоди опублікували користувачі соцмереж.

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Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін в ефірі російського пропагандиста Соловйова заявив, що пожежа сталася в результаті обстрілу.

Російське видання РИА "Новости" з посиланням на дані сепаратистів повідомляє, що на нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися 4 резервуари по 5 тис тонн кожен.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше російське пропагандистське видання також повідомило, що 1 особа загинула і 2 отримали поранення через обстріл нафтобази в Макіївці.

Теми: Донецька область
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