Набережну Василькова назвуть на честь Бориса Джонсона – мер
Середа, 4 травня 2022, 10:22
У Василькові набережна на річці Стугна матиме ім’я прем’єра Британії Бориса Джонсона.
Джерело: мер Василькова Наталія Баласинович у Facebook
Пряма мова Баласинович: "Наша нова набережна на річці Стугна, яку було урочисто відкрито у День міста Василькова, тепер матиме ім'я великого друга України прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, як він себе називає BORISJOHNSONUK.
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Саме Джонсон першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника".
Нагадаємо: У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відновити його виробництво.