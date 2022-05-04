Набережну Василькова назвуть на честь Бориса Джонсона – мер

У Василькові набережна на річці Стугна матиме ім’я прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Джерело: мер Василькова Наталія Баласинович у Facebook

Пряма мова Баласинович: "Наша нова набережна на річці Стугна, яку було урочисто відкрито у День міста Василькова, тепер матиме ім'я великого друга України прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, як він себе називає BORISJOHNSONUK.

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Саме Джонсон першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника".

Нагадаємо: У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відновити його виробництво.