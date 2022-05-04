Десвіфтизація Сбербанку і нафтове ембарго: ЄС представив шостий пакет санкцій

Президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакету санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн наголосила, що майбутнє Євросоюзу пишеться в Україні.

"Сьогодні ми представляємо наш шостий пакет санкцій. Перше. Ми додаємо у санкційний список високопоставлених військових і чиновників, які вчинили воєнні злочини у Бучі і тих, хто відповідальний за нелюдську облогу Маріуполя. Це надсилає ще один важливий сигнал всім злочинцям Кремля: ми знаємо, хто ви, ми притягнемо вас до відповідальності, ви не уникнете цього" - заявила вона.

"Друге. Ми нарешті "десвіфтизуємо" Сбербанк. Сбербанк – це найбільший банк Росії, він тримає близько 37% всього банківського сектора, але ми також десвіфтизуємо і інші великі банки у Росії" - сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, цим кроком будуть вражені банки, які критичні важливі для фінансової системи РФ.

Третім елементом нового пакету є санкції проти трьох великих державних мовників Росії, вони більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС.

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Останнім елементом шостого пакету санкції фонд дер Ляєн назвала нафту.

"Зараз ми вирішуємо питання нашої залежності від російської нафти. Давайте зрозуміємо: це буде нелегко. Деякі країни-члени сильно залежать від російської нафти. Але ми просто повинні над цим працювати. Зараз ми пропонуємо заборонити російську нафту. Це буде повна заборона на імпорт усієї російської нафти, морської та трубопровідної, сирої та очищеної. Ми подбаємо про те, щоб припинення постачання російської нафти відбувалося поступово і впорядковано, таким чином, щоб ми та наші партнери могли забезпечити альтернативні шляхи постачання та мінімізувати вплив на світові ринки" - заявила вона.

Президентка Єврокомісії пояснила, що поставки сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

"Таким чином, ми максимізуємо тиск на Росію, водночас мінімізуючи побічну шкоду для нас і наших партнерів по всьому світу. Бо щоб допомогти Україні, наша власна економіка має залишатися сильною" - заявила вона.

"Усіма цими кроками ми позбавляємо російську економіку її здатності до диверсифікації та модернізації. Путін хотів стерти Україну з карти. У нього явно не вийде. Навпаки: Україна повстала в єдності. І це його власна країна, Росія, тоне" - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Єврокомісія представила проєкт шостого пакету санкцій, в якому винятки з нафтового ембарго надані Угорщині і Словаччині, які сильно залежать від російської нафти.