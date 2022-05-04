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Путін відмовляється від "денацифікації", бо росіяни не розуміють, що це – розслідувачі

Роман ПетренкоСереда, 4 травня 2022, 10:59

Кремль різко скоротив використання терміну "денацифікація", який президент країни-агресора Володимир Путін поряд із "демілітаризацією" згадував як причину початку війни в Україні.

Джерело: журналісти-розслідувачі "Проект" із посиланням на джерела у Кремлі

Деталі: "Проект" зазначає, що у своєму виступі 24 лютого Путін назвав цілями так званої спецоперації "демілітаризацію" та "денацифікацію" України. Оскільки заяву готували в секретності, терміни, що використовувалися, не встигли опрацювати фахівці.

І російським пропагандистам довелося нескінченно повторювати про "денацифікацію".

Майже одразу з'ясувалося, що термін невдалий. Приблизно через тиждень після початку війни Кремль попросив своїх соціологів провести закриті телефонні соцопитування, у тому числі з питанням ставлення росіян до основних тез пропаганди.

Чотири співрозмовники – високопоставлений медіаменеджер та близькі до Кремля соціолог та політтехнологи – стверджують, що респонденти не змогли пояснити, що означає "денацифікація". Крім цього людям було складно навіть вимовити це слово, каже один із співрозмовників.

Співрозмовник скаржиться журналістам, що після цього у них почався бардак – "щотижня шукали нові слова, але нічого вдалого підібрати не вдалося".

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У результаті влада вирішила різко скоротити використання слова "денацифікація" в ефірі, але зовсім відмовитися від нього було неможливо – "не можна просто забути озвучену президентом мету".

"Проект" повідомляє, що це видно за ефірами головного пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова. У першому після початку війни випуск він не менше семи хвилин пояснював сенс "денацифікації". Але вже у квітневих випусках він або не використовував термін взагалі, або робив це раз за весь випуск.

Теми: Росіяпропагандавійна
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