У Бєлгороді встановили пам'ятник "бабусі із червоним прапором", простояв лише день

3 травня у російському Бєлгороді встановили пам'ятник "українській бабусі з радянським прапором", але вже 4 травня його прибрали, мерія заявила, що шукає для скульптури нове місце.

Джерело: Медуза з посиланням на мера Бєлгорода Антона Іванова, Telegram-канал БелГородские подробности

Деталі: Пам'ятник з'явився біля кінотеатру Перемога. За словами Іванова, відразу після встановлення жителі почали залазити на скульптуру, тому влада прибрала "бабусю" і шукатиме нове місце, де з цим "символом" люди "не зможуть контактувати".

За даними БелГородских подробностей, пам'ятник бабусі зроблений із пластику. Скульптуру місту подарувала одна із фірм, яка займається виробництвом промислового пластику.

Фото БелГородские подробности

Раніше у мережі з'явилося відео від українських військових, на якому їх зустрічає бабуся із радянським прапором. Літня жінка заявила, що дуже чекала їх і "молилася за Путіна і за весь народ" (з відео зрозуміло, що бабуся переплутала українських військових з російським – ред.)

Скриншот з відео

Захисник дав бабусі продукти, а червоний прапор кинув на землю і наступив на нього.

Після цього жінка сказала, що не хоче продуктів, бо український захисник став на "прапор, за який її батьки гинули". Український військовий сказав, що наступив на прапор, "бо вони (російські окупанти – ред.) прийшли в мій дім".

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Це відео швидко підхопили російські пропагандисти. Сюжети про "українську бабусю" показували на багатьох каналах. Її називали "хороброю жінкою, яка не побоялася вийти до ЗСУ із радянським прапором".

Бабуся швидко стала символом "підтримки Росії" у російської пропаганді, оскільки повторила російські наративи про "діди воювали", "утискають російську мову" (при тому, що український захисник розмовляв з жінкою російською – ред.)

У різних містах Росії почали випускати газети з "бабусею", малювати мурали, плакати, вішати банери та робити скульптури.

Банер у місті Шебекине Бєлгородської області Фото РИА НОВОСТИ

Скульптор із Воронежа вирізав "символ" з дерева Фото РИА Новости

Також банери з "бабусею" загарбники вішають на окупованих територіях України.

Банер на зупинці в окупованому Луганську Фото РИА Новости

При цьому російські пропагандистські ЗМІ навіть не розібралися, що це за бабуся і звідки вона – одні пишуть, що вона "з Донбасу", інші повідомляють, що "бабуся знайшлась у селі на Харківщині, за 12 км від кордону з Росією".