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Мінна небезпека на околицях Києва й на Виноградарі зберігається 

Олена РощінаСереда, 4 травня 2022, 11:09
Мінна небезпека на околицях Києва й на Виноградарі зберігається 
Фото КМВА

Мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де велися бойові дії, заявив начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук, 

Джерело: КМВА

Пряма мова: "Ми завершуємо розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця. Також небезпечним для цивільного населення є район Виноградар.

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Ми і досі просимо громадян не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях міста – це Житомирський напрямок, Вишгородський".

Деталі: Столична влада наголошує на дотриманні правил безпеки і при виявленні вибухонебезпечних предметів просить повідомляти в ДСНС за номером 101.

 

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Теми: Київська областьКиїврозмінування
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