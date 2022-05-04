Мінна небезпека на околицях Києва й на Виноградарі зберігається 

Мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де велися бойові дії, заявив начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук,

Джерело: КМВА

Пряма мова: "Ми завершуємо розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця. Також небезпечним для цивільного населення є район Виноградар.

Ми і досі просимо громадян не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях міста – це Житомирський напрямок, Вишгородський".

Деталі: Столична влада наголошує на дотриманні правил безпеки і при виявленні вибухонебезпечних предметів просить повідомляти в ДСНС за номером 101.