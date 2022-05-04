Окупанти РФ продовжують воювати з Богом: від обстрілу на Луганщині загинув священник

Російські окупанти обстріляли Михайлівку поблизу Рубіжного на Луганщині: загинув священник.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Російська армія продовжує змагання з Богом. На Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков.

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Вчора орки відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря села Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній (храми Сєверодонецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату - ред.)".

Чому це важливо: Російські окупанти неодноразово зводили нанівець сподівання вірян УПЦ МП, що РФ не обстрілює храми. При цьому голова російських православних, московський патріарх Кирил, він же Володимир Гундяєв, робить брехливі заяви, що "Росія ніколи ні на кого не нападала".