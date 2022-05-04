Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти РФ продовжують воювати з Богом: від обстрілу на Луганщині загинув священник

Валентина РоманенкоСереда, 4 травня 2022, 12:01
фото з Телеграм Гайдая

Російські окупанти обстріляли Михайлівку поблизу Рубіжного на Луганщині: загинув священник.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Російська армія продовжує змагання з Богом. На Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков.

Вчора орки відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря села Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній (храми Сєверодонецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату - ред.)".

Чому це важливо: Російські окупанти неодноразово зводили нанівець сподівання вірян УПЦ МП, що РФ не обстрілює храми. При цьому голова російських православних, московський патріарх Кирил, він же Володимир Гундяєв, робить брехливі заяви, що "Росія ніколи ні на кого не нападала".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство, коли настане "кращий момент" - Мішель

Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів – NYT

Білий дім заявив, що Росія "вже програла війну"

Росія намагалася підірвати можливості України отримувати зброю – Пентагон

фотоСтало відомо, якими ракетами ворог завдав удару по Закарпаттю

ВІДЕОДругу добу тривають кровопролитні бої на "Азовсталі" – звернення "Азову"

Усі новини...
Луганська область
Луганщина: у мешканців окупованої Кремінної відбирають телефони, закінчуються продукти
Глава Луганської ОВА: Ситуація почне змінюватися за два тижні
Гайдай: Окупанти хочуть влаштувати голодомор на Луганщині – знищили елеватор у Рубіжному
Останні новини
08:32
фото Ворог обстрілював Луганщину з артилерії: 5 загиблих
08:15
Окупанти заявили, що відновлюють сполучення між Кримом і Херсонщиною
07:45
Радбез ООН обговорить захист цивільного населення та інфраструктури в Україні
07:42
Укрзалізниця повідомляє про запізнення понад 40 потягів
07:36
оновленоРосіяни вдарили ракетами по Краматорську, 25 людей поранено
07:27
У Туреччині перебувають 70 тисяч біженців з України – генконсул
07:22
Росіяни змінили тактику і стали обережнішими – Запорізька ОВА
06:59
ЗСУ взяли під контроль кілька населених пунктів на півдні – зведення
06:41
Євросоюз запустить свій план Маршалла для України – Мішель
06:05
Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство, коли настане "кращий момент" - Мішель
Усі новини...