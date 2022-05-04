Єврокомісія пропонує розробити пакет відновлення України, який прокладе шлях до членства в ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати роботу над амбітним пакетом відновлення України, який прокладе шлях для майбутнього України в Європейському Союзі.

Про це президентка Єврокомісії оголосила під час виступу у Європарламенті в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Європа несе особливу відповідальність перед Україною. З нашою підтримкою українці матимуть змогу відновити свою країну для наступного покоління. Саме тому сьогодні я пропоную вам розпочати роботу над амбітним пакетом відновлення для наших українських друзів", - сказала вона.

Цей пакет має принести величезні інвестиції для задоволення потреб України і проведення необхідних реформ.

Він має усунути існуючі недоліки української економіки та закласти основи для сталого довгострокового зростання, зазначила фон дер Ляєн.

"Він міг би встановити систему віх та цілей, щоб переконатися, що європейські гроші справді приносять користь народу України та витрачаються відповідно до правил ЄС. Він міг би допомогти у боротьбі з корупцією, привести правове середовище у відповідність до європейських стандартів та радикально підвищити виробничий потенціал України", - додала вона.

За її словами, пакет допомоги принесе стабільність та впевненість, необхідні для того, щоб зробити Україну привабливим місцем для прямих іноземних інвестицій, і, зрештою, "він прокладе шлях для майбутнього України в Європейському Союзі".

Президентка Єврокомісії також представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України. Деталі у новині: Десвіфтизація Сбербанку і нафтове ембарго: ЄС представив шостий пакет санкцій