Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія пропонує розробити пакет відновлення України, який прокладе шлях до членства в ЄС

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 12:10

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати роботу над амбітним пакетом відновлення України, який прокладе шлях для майбутнього України в Європейському Союзі.

Про це президентка Єврокомісії оголосила під час виступу у Європарламенті в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Європа несе особливу відповідальність перед Україною. З нашою підтримкою українці матимуть змогу відновити свою країну для наступного покоління. Саме тому сьогодні я пропоную вам розпочати роботу над амбітним пакетом відновлення для наших українських друзів", - сказала вона. 

Цей пакет має принести величезні інвестиції для задоволення потреб України і проведення необхідних реформ.

Він має усунути існуючі недоліки української економіки та закласти основи для сталого довгострокового зростання, зазначила фон дер Ляєн.

"Він міг би встановити систему віх та цілей, щоб переконатися, що європейські гроші справді приносять користь народу України та витрачаються відповідно до правил ЄС. Він міг би допомогти у боротьбі з корупцією, привести правове середовище у відповідність до європейських стандартів та радикально підвищити виробничий потенціал України", - додала вона.

За її словами, пакет допомоги принесе стабільність та впевненість, необхідні для того, щоб зробити Україну привабливим місцем для прямих іноземних інвестицій, і, зрештою, "він прокладе шлях для майбутнього України в Європейському Союзі".

Президентка Єврокомісії також представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України. Деталі у новині: Десвіфтизація Сбербанку і нафтове ембарго: ЄС представив шостий пакет санкцій

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЄврокомісіяУкраїнаєвроінтеграціяЄС
Головне сьогодні

Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство, коли настане "кращий момент" - Мішель

Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів – NYT

Білий дім заявив, що Росія "вже програла війну"

Росія намагалася підірвати можливості України отримувати зброю – Пентагон

фотоСтало відомо, якими ракетами ворог завдав удару по Закарпаттю

ВІДЕОДругу добу тривають кровопролитні бої на "Азовсталі" – звернення "Азову"

Усі новини...
Єврокомісія
Єврокомісія надасть думку щодо кандидатського статусу України до кінця червня
Зеленський і глава Єврокомісії зустрінуться в Києві в п’ятницю
Єврокомісія запропонувала 3,4 млрд євро країнам ЄС для допомоги біженцям з України
Останні новини
08:32
фото Ворог обстрілював Луганщину з артилерії: 5 загиблих
08:15
Окупанти заявили, що відновлюють сполучення між Кримом і Херсонщиною
07:45
Радбез ООН обговорить захист цивільного населення та інфраструктури в Україні
07:42
Укрзалізниця повідомляє про запізнення понад 40 потягів
07:36
оновленоРосіяни вдарили ракетами по Краматорську, 25 людей поранено
07:27
У Туреччині перебувають 70 тисяч біженців з України – генконсул
07:22
Росіяни змінили тактику і стали обережнішими – Запорізька ОВА
06:59
ЗСУ взяли під контроль кілька населених пунктів на півдні – зведення
06:41
Євросоюз запустить свій план Маршалла для України – Мішель
06:05
Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство, коли настане "кращий момент" - Мішель
Усі новини...