Угорщина проти нафтового ембарго щодо РФ навіть з винятком для неї і Словаччини

В угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

За словами поінформованих джерел, Угорщині та Словаччині, які сильно залежать від російської енергії, буде дано час до кінця 2023 року для виконання санкцій, на рік більше, ніж іншим країнам-членам.

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Проте Золтан Ковач, речник уряду Угорщини, заявив, що занепокоєння Угорщини залишаються невирішеними.

"Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини", – сказав він.

27 країн-членів ЄС зустрінуться пізніше того ж дня, щоб обговорити – і потенційно схвалити – пропозицію.

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Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Вона пояснила, що поставки сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

"Таким чином, ми максимізуємо тиск на Росію, водночас мінімізуючи побічну шкоду для нас і наших партнерів по всьому світу. Бо щоб допомогти Україні, наша власна економіка має залишатися сильною" - заявила вона.

Як повідомлялося, згідно з проєктом санкцій, винятки з нафтового ембарго надані Угорщині і Словаччині, які сильно залежать від російської нафти.