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У Білорусі помітили рух військової техніки в бік кордонів Литви й України

Олена РощінаСереда, 4 травня 2022, 13:12
С-300, фото Belarusian Hajun project

Білоруська військова техніка зранку 4 травня їхала у бік литовського кордону та в бік українського кордону.

Джерело: Belarusian Hajun project у Twitter

Деталі: О 06:00 ранку колона з близько 30 одиниць військової техніки білоруських Збройних сил рухалася з Мінська в бік Ошмянського району / литовського кордону по трасі М7.

На відео показані бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.

 

Близько 08:30 дивізіон ракетного комплексу С-300 ПС Збройних сил Білорусі рухався з Бреста до Мокранів / українського кордону по трасі Р-17.

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До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них і ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.

 

Теми: БілорусьзброяЛитваУкраїна
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