У Білорусі помітили рух військової техніки в бік кордонів Литви й України
Білоруська військова техніка зранку 4 травня їхала у бік литовського кордону та в бік українського кордону.
Джерело: Belarusian Hajun project у Twitter
Деталі: О 06:00 ранку колона з близько 30 одиниць військової техніки білоруських Збройних сил рухалася з Мінська в бік Ошмянського району / литовського кордону по трасі М7.
06:00. A column of about 30 military vehicles of the Belarusian Armed Forces was moving from Minsk towards the Ashmiany district / Lithuanian border along the M7 highway.— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 4, 2022
The video shows BTR-82A armored personnel carriers and BTR-80K command vehicle armored personnel carriers. pic.twitter.com/mo8TmTuTpy
На відео показані бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.
Близько 08:30 дивізіон ракетного комплексу С-300 ПС Збройних сил Білорусі рухався з Бреста до Мокранів / українського кордону по трасі Р-17.
08:30. A division of S-300PS missile system of the Belarusian Armed Forces was moving from Brest towards Makrany / Ukrainian border along the R-17 highway.— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 4, 2022
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До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них і ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.