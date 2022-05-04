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Росія далі погрожує ударами по "транспорту НАТО" в Україні

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 13:51

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу пригрозив, що поставки зброї з країн НАТО в Україну вважаються "законною метою" знищення. 

Міністра у середу цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Шойгу заявив, що транспортні засоби НАТО зі зброєю та амуніцією для збройних сил України, які прибули на територію цієї країни, будуть знищуватися.

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"США та їхні союзники по НАТО продовжують накачувати Україну зброєю. Зазначу, що будь-який транспорт Північноатлантичного альянсу, який прибув на територію країни з озброєнням або матеріальними засобами для потреб українських збройних сил, розглядається як законна мета для ураження", - сказав Шойгу.

Російські чиновники неодноразово погрожували вдаряти по поставках західної зброї до України. 

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров, зокрема, заявляв, що всі вантажі, які завозяться на територію України із західною зброєю, стануть ціллю окупантів.

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Росія також направила Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєнь в Україну "підливають олії у вогонь" конфлікту і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків"

Теми: РосіяНАТО
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