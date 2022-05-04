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У Бердянську окупанти поставили до "влади" двірників і слюсарів – ОВА

Олена РощінаСереда, 4 травня 2022, 14:35
Бердянськ, фото Запорізької ОВА

В окупованому росіянами Бердянську запевняють, що жоден керівник місцевих органів влади, бюджетних установ чи комунальних підприємств не перейшов на бік окупантів.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно ОВА: "За даними офіційної міської влади курортного міста, в Бердянську не перейшов на бік окупанта жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства. 

Жоден з керівників міської влади не працює у так званій "мєріі города".

Фейкова "нова влада" складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю".

Деталі: Міська влада Бердянська повідомляє, що депутати міської ради за неможливості працювати сесійно та приймати рішення "працюють як волонтери". 

"Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості із них питань не має. Невідомо, чим займається лише один депутат міської ради від ОПЗЖ. Оцінку його діянням нададуть відповідні органи", - йдеться у повідомленні міської влади Бердянська.

ВІДЕО ДНЯ

У Telegram-каналі "Бердянск в оккупации" повідомляється, що у Бердянську немає мобільного зв'язку і немає повноцінного стаціонарного інтернету, який також "глушать".

Теми: БердянськЗапорізька областьокупація
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