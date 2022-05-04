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СБУ публікує відео зізнання окупанта у вбивстві цивільних

Валентина РоманенкоСереда, 4 травня 2022, 14:43
СБУ

Російський окупант розповів Службі безпеки України, як власноруч розстрілював мирне населення України.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Спецслужба вказує, що це одне з перших зізнань ворожих загарбників, яке вдалося отримати.

На відео – 21-річний командир відділення Вадим. Він пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір".

Втім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до Росії. Дорогою їх розбили українські захисники, тож окупант із "колегами" відібрали 2 легкові автомобілі у звичайних українців.

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Ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам. Єдиною провиною українця було те, що розмовляв у цей час по телефону, зазначає СБУ.

Пряма мова росіянина: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше".

Деталі: СБУ наголошує: полонений не "сховається" за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання за такий злочин – до 15 років позбавлення волі.

Теми: СБУвійна
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