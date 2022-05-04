Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У шостий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть потрапити 17 компаній ОПК

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 15:05
прапори єс на тлі штаб-квартири єврокомісії в брюсселі. фото ілюстративне: getty images

У шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за війну можуть потрапити 17 компаній оборонно-ромислового комплексу, а також компанії, які допомагали РФ обходити давніші санкції.

Як повідомляє PAP, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, пише "Європейська правда".

За його словами, у санкційний список з ініціативи Польщі додадуть 17 компаній ОПК. "Також ми переконали партнерів накласти санкції та усі платіжні й фінансові компанії, які лобіювали інтереси РФ і допомагали обходити санкції", - додав Пшидач.

Він зазначив, що Польща просувала максимально жорсткі санкції проти енергетичного сектора, тому що саме він забезпечує найбільші доходи Кремля. 

Заступник міністра додав, що шостий пакет санкцій точно не буде останнім, доки війна в Україні триває і російські війська залишаються на території України. "Санкційна політика має йти ще набагато далі. Польща підтримує це, і буде працювати над такими кроками у наступному, сьомому пакеті", - сказав Марчин Пшидач. 

Як повідомлялося, Єврокомісія подала країнам-членам ЄС проєкт нового, шостого, пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. За інформацією ЗМІ за джерелами, основою пакету є нафтове ембарго, хоча з винятками для двох країн. Також плануються санкції проти російських банків і пропагандистських телеканалів, персональні санкції проти деяких російських посадовців.

За інформацією AFP, у санкційний список може потрапити патріарх Кіріл

ВІДЕО ДНЯ
Теми: санкціїЄСРосіяОПК
Головне сьогодні

В Іспанії затримали Шарія

фотоУ родичів Медведчука й Козака пройшли ще 6 обшуків: вилучили картини і антикваріат

ЗСУ взяли під контроль кілька населених пунктів на півдні – зведення

Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство, коли настане "кращий момент" - Мішель

Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів – NYT

Білий дім заявив, що Росія "вже програла війну"

Усі новини...
санкції
Росія заборонила в'їзд прем'єру Японії
Десвіфтизація Сбербанку і нафтове ембарго: ЄС представив шостий пакет санкцій
ЄС планує санкції проти патріарха Кирила - ЗМІ
Останні новини
11:25
В МЗС Польщі здивовані заявами Папи Франциска про війну в Україні
11:24
Захисники вже знищили 196 російських літаків і 24,7 тисячі окупантів – Генштаб
11:11
Автозавод у Калінінграді, який збирав BMW, виділив працівникам по 10 соток під картоплю
11:05
На Миколаївщині росіяни за ніч поранили кількох людей і завдали багато шкоди – Кім
11:04
Японія не буде негайно запроваджувати ембарго на нафту з РФ
11:03
"Дотиснути" Путіна. Що відбувається за кулісами мирних переговорів
11:02
фото, відео З Київського моря дістали збитий російський бойовий вертоліт
10:55
Херсонський центр крові просить стати донорами для постраждалих, тяжкохворих і породіль
10:35
В Іспанії затримали Шарія
10:25
Моряк з "Яни Капу" знову потрапив у полон до росіян
Усі новини...