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У шостий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть потрапити 17 компаній ОПК

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 15:05
У шостий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть потрапити 17 компаній ОПК
прапори єс на тлі штаб-квартири єврокомісії в брюсселі. фото ілюстративне: getty images

У шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за війну можуть потрапити 17 компаній оборонно-ромислового комплексу, а також компанії, які допомагали РФ обходити давніші санкції.

Як повідомляє PAP, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, пише "Європейська правда".

За його словами, у санкційний список з ініціативи Польщі додадуть 17 компаній ОПК. "Також ми переконали партнерів накласти санкції та усі платіжні й фінансові компанії, які лобіювали інтереси РФ і допомагали обходити санкції", - додав Пшидач.

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Він зазначив, що Польща просувала максимально жорсткі санкції проти енергетичного сектора, тому що саме він забезпечує найбільші доходи Кремля. 

Заступник міністра додав, що шостий пакет санкцій точно не буде останнім, доки війна в Україні триває і російські війська залишаються на території України. "Санкційна політика має йти ще набагато далі. Польща підтримує це, і буде працювати над такими кроками у наступному, сьомому пакеті", - сказав Марчин Пшидач. 

Як повідомлялося, Єврокомісія подала країнам-членам ЄС проєкт нового, шостого, пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. За інформацією ЗМІ за джерелами, основою пакету є нафтове ембарго, хоча з винятками для двох країн. Також плануються санкції проти російських банків і пропагандистських телеканалів, персональні санкції проти деяких російських посадовців.

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За інформацією AFP, у санкційний список може потрапити патріарх Кіріл

Теми: санкціїЄСРосіяОПК
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