Німеччина може передати Україні радіолокаційні системи COBRA та інші радари - ЗМІ

Федеральний уряд Німеччини може передати Україні радіолокаційні системи COBRA, що дозволить значно підвищити точність гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Про це виданню Die Welt стало відомо з власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією видання від берлінських військових кіл, спочатку Україна попросила про поставку 40 систем COBRA. Водночас, лише від 3 до 5 систем із 19 у запасі Бундесверу можуть бути доступні для поставки Україні.

Експерти галузі оцінюють вартість системи COBRA в 50 мільйонів євро.

Радарна технологія від COBRA (Counter Battery Radar) є системою артилерійської розвідки і дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібру 80 міліметрів.

Спочатку система була розроблена Німеччиною, Францією та Британією, а зараз її продає спільне франко-німецьке підприємство. Кажуть, що радар зможе виявити 40 вогневих позицій за дві хвилини.

За даними Сполучених Штатів, вони також поставили в Україну радари артилерійської розвідки. Однак їх не можна поєднувати з німецькою Panzerhaubitze 2000.

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Пакет пропозицій для України, який зараз має бути затверджений, також повинен містити більшу кількість радарів Spexer і камер Nightowl, які, ймовірно, можуть бути доставлені в дуже короткий термін.

Технологія Spexer використовується, наприклад, для виявлення та захисту від безпілотників, але також може ідентифікувати гелікоптери, винищувачі чи броньовані машини. Спеціальні камери здатні виявляти транспортні засоби або людей на відстані кілометрів навіть вночі.

Примітно, що Україна також має отримати так звані пасивні радари виробника Hensoldt, пише видання. Ця компанія розробила радіолокаційну технологію, яку можна використовувати навіть для виявлення реактивних літаків-невидимок. Сам Бундесвер ще не був оснащений пасивними радарами.

Як повідомлялося, уряд Німеччини продовжує перевірку щодо постачання в Україну важкої артилерії з запасів Бундесверу. Наразі з союзниками обговорюють, чи може Німеччина підтримати Україну п'ятьма з близько 40 німецьких гаубиць Panzerhaubitzen 2000.

Водночас вже вирішено, що Бундесвер навчатиме українських бійців керувати гаубицями в Рейнланд-Пфальці. Наразі йдеться про гаубиці, які вже твердо пообіцяли поставити Україні Нідерланди.