РФ намагається наростити темпи наступу на сході України - Міноборони
Росія намагається наростити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на рубежі Донецької та Луганської областей і розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.
Джерело: речник Міністерства оборони на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 4 травня
Пряма мова: "Командування російських військ намагається наростити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Також розвинути наступ на окремих напрямках Запорізького і Криворізького напрямків.
З цією метою противник проводить перегрупування і посилення своїх військ. Нарощує систему вогневого ураження і матеріально-технічного забезпечення".
Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, Мотузяник зазначив, що наближення дати 9 травня змушує ЗСУ бути більш пильними на всій напрямках. Україна очікує певних провокацій або посилення обстрілів з боку РФ.