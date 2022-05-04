РФ намагається наростити темпи наступу на сході України - Міноборони

Росія намагається наростити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на рубежі Донецької та Луганської областей і розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Джерело: речник Міністерства оборони на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 4 травня

Пряма мова: "Командування російських військ намагається наростити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Також розвинути наступ на окремих напрямках Запорізького і Криворізького напрямків.

Реклама:

З цією метою противник проводить перегрупування і посилення своїх військ. Нарощує систему вогневого ураження і матеріально-технічного забезпечення".

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, Мотузяник зазначив, що наближення дати 9 травня змушує ЗСУ бути більш пильними на всій напрямках. Україна очікує певних провокацій або посилення обстрілів з боку РФ.