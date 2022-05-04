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Болгарія ремонтуватиме українську військову техніку, але зброю не надасть

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 16:42
Болгарія ремонтуватиме українську військову техніку, але зброю не надасть
фото ілюстративне: unsplash

Парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах, проте про надання озброєння і боєприпасів не йдеться.

Відповідне рішення ухвалили депутати в середу, пише "Європейська правда" із посиланням на БГНЕС.

Пакет допомоги включає заходи щодо подолання наслідків економічних санкцій і гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

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Також у рішенні відзначається продовження підтримки вступу України до ЄС, надання допомоги українським біженцям, надання можливості імпорту українського зерна до Варни і посилення енергетичної співпраці.

Рішення підтримали 200 депутатів, в тому числі з проросійської партії БСП, яка погрожувала вийти з коаліції, якщо парламент проголосує за надання зброї Україні. Таким чином, коаліція у Болгарії зберігається.

Також проти військової допомоги виступав президент Болгарії Румен Радєв, відомий своїми проросійськими заявами.

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Напередодні він заявив, що люди, які приймають рішення про допомогу Україні, повинні зважати перш за все на безпеку болгар.

Нагадаємо, Словаччина оголосила, що ремонтуватиме та модернізуватиме українську військову техніку. 

Раніше повідомлялося, що Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій. 

Теми: БолгаріязброявійнаЗбройні сили
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