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Дніпропетровщина: росіяни вдарили "Градами" по двох селах

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 17:08
фото з Telegram Резніченка

Росіяни обстріляли з "Градів" два села у Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

 
фото з Telegram Резніченка

Дослівно: "Ворог обстріляв з "Градів" Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі.

Поцілили по двом селам. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі і дитячому садку".

Деталі: Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території.

 

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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