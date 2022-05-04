Дніпропетровщина: росіяни вдарили "Градами" по двох селах

Росіяни обстріляли з "Градів" два села у Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

фото з Telegram Резніченка

Дослівно: "Ворог обстріляв з "Градів" Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі.

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Поцілили по двом селам. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі і дитячому садку".

Деталі: Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території.