Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дніпропетровщина: росіяни вдарили "Градами" по двох селах

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 17:08
Дніпропетровщина: росіяни вдарили Градами по двох селах
фото з Telegram Резніченка

Росіяни обстріляли з "Градів" два села у Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

 
фото з Telegram Резніченка

Дослівно: "Ворог обстріляв з "Градів" Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі.

Реклама:

Поцілили по двом селам. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі і дитячому садку".

Деталі: Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: