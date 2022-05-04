Дніпропетровщина: росіяни вдарили "Градами" по двох селах
Середа, 4 травня 2022, 17:08
Росіяни обстріляли з "Градів" два села у Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "Ворог обстріляв з "Градів" Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі.
Поцілили по двом селам. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі і дитячому садку".
Деталі: Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території.