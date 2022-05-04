Австрія заявляє, що прискорена процедура вступу України в ЄС неможлива

Австрійський міністр у справах ЄС та конституційних питань Каролін Едтштадлер заявила, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років".

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Нещодавно міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг запропонував Україні розглянути інші способи наблизитися до ЄС, окрім членства.

Едштадлер прокоментувала ситуацію, заявивши, що повний процес приєднання України буде "тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий у найближчі п'ять-десять років", оскільки "деякі держави на Західних Балканах чекали на десятиліття для наступного кроку".

Вона додала, що для України не може бути прискореної процедури.

"Міністр закордонних справ також хотів сказати цим, що, можливо, також доведеться виявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями. Очевидно, що Україна почула відмову від членства в ЄС, а це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії", — сказала Едтштадлер.

Австрія - одна з небагатьох європейських країн, яка відмовилася постачати Україні зброю, натомість вирішивши підтримати країну гуманітарною допомогою.

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На даний момент країна поставила 10 000 шоломів, бронежилетів та 100 000 літрів палива, а також надала Червоному Хресту та іншим НУО допомогу у розмірі 17,5 млн євро. Австрійський уряд також вносить 10 мільйонів євро у програму допомоги Україні від Світового банку.

Раніше президент Євроради Шарль Мішель в інтерв’ю відмовився говорити про те, чи всі держави ЄС згідні з перспективою членства України.

У офісі Зеленського, втім, впевнені в успіху переговорів. Читайте інтерв’ю дипрадника Зеленського "Наш вступ до ЄС точно буде протягом найближчих років".