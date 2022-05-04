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Сійярто назвав умову, за якої Угорщина підтримає нафтове ембарго проти РФ

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 18:52

Угорщина погодиться на нові енергетичні санкції проти РФ лише в тому випадку, якщо імпорт сирої нафти з Росії по трубопроводу буде звільнений  від них.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда" із посиланням на портал 444.hu.

"Поетапне припинення постачання нафти із кінцевим терміном до наступного року є рішенням, яке не можна підтримати, оскільки безпечне енергопостачання Угорщини буде повністю знищено пакетом санкцій", - сказав Сійярто.

Сійярто наполягає, що не може підтримати це ембарго, тому що це знищить енергетичну безпеку країни.

"Угорщина зараз може купувати достатньо нафти для функціонування економіки тільки з Росії", — сказав він, додавши, що це географічна та інфраструктурна реальність.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів не зволікати з ембарго на російські енергоресурси, наголосивши, що ті, хто виступає проти цих кроків, фактично стають співучасниками злочинів Росії в Україні. 

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що поставки сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

В угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

Теми: Угорщинанафтасанкції
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