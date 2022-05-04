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Російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 20:35
Російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії
російський гелікоптер мі-17. фото: getty images

Російський гелікоптер 4 травня порушив повітряний простір Фінляндії на півдні країни.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це заявило Міністерство оборони Фінляндії. 

Інцидент стався близько 10:40 в районі населених пунктів Парікка і Кесялахті - на сухопутному кордоні з РФ поруч з Карельським перешийком. Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території на 4-4,5 км. 

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Прикордонна служба почала розслідування інциденту. 

Це другий такий випадок за 2022 рік. Попередній стався 8 квітня в районі Порвоо, але тоді йшлося про пасажирський борт у державній власності РФ. 

Як відомо, у Фінляндії та Швеції зараз тривають дебати про вступ до НАТО, рішення подавати заявку може бути прийняте у травні. За інформацією ЗМІ, Фінляндія може прийняти рішення про вступ вже наступного тижня. 

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про це – у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО,

а також Росія програє Балтику: що змінить вступ до НАТО Фінляндії та Швеції  

Теми: ФінляндіяРосіяНАТОпровокації
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