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Донеччина: 2 загиблих, 11 поранених за день

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 21:33
графіка з Telegram Кириленка

На Донеччині у середу росіяни вбили 2 мирних мешканців і 11 поранили.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "4 травня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини – у Шандриголовому. Ще 11 осіб в області сьогодні дістали поранення".

Деталі: Кириленко також повідомив, що вдалося уточнити інформацію щодо 5 загиблих і 2 поранених у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

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Теми: Донецька областьвійна
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