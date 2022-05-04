Кличко просить киян не панікувати через дим: горять ліси

Мер Києва Віталій Кличко просить киян не панікувати в разі задимленості, оскільки на Київщині горять ліси.

Джерело: Кличко у Telegram

Дослівно: "Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні".

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"Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці".