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Молдова готова допомогти Україні розміновувати звільнені території

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 21:39

Молдова готова спрямувати в Україну команду своїх саперів для допомоги з розмінуванням територій, де велися бойові дії.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу після поїздки до Києва і передмість, повідомляє "Європейська правда".

Спікер розповів, що вражений побаченим у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

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"Війна має бути якнайшвидше зупинена, воєнні злочини - розслідувані і покарані. Нині Україна для всього світу є втіленням мужності і рушучості захищати свої цінності і право обирати власне майбутнє", - заявив ігор Гросу. 

Гросу нагадав, що через Молдову з 24 лютого виїхали за кордон близько пів мільйона українців і близько 100 тисяч з них залишилися у Молдові, а також - що за цей час Молдова надіслала Україні гуманітарну допомогу на близько 1,2 млн євро, в основному до Вінницької та Одеської областей. 

"Молдова продовжить залишатися солідарною з українцями у їхній боротьбі за свободу і територіальну цілісність країни, та продовжить надавати усю необхідну підтримку… Ми повідомили українську сторону про готовність надіслати в Україну команду саперів для розмінування, щоб цивільне населення могло почуватися безпечно", - зазначив Ігор Гросу.

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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зі свого боку зазначив, що говорили також про можливість передачі Україні військової техніки та санкції проти Росії. 

Теми: Молдова
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