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Журналіст Олександр Махов загинув від обстрілів

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 22:12
Журналіст Олександр Махов загинув від обстрілів
Олександр Махов, фото з Facebook

Внаслідок російських обстрілів загинув український журналіст Олександр Махов.

Джерело: наречена Махова Анастасія Блищик у Facebook, телеканал "Україна 24"

Дослівно Блищик: "Я не вірю! Це не може бути правдою! Мій Саша хотів жити!".

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Дослівно "Україна 24": "Від обстрілів окупантів загинув Олександр Махов.

Олександр багато років працював на каналах "Україна" та "Україна24" і висвітлював події на передовій. Олександр служив у Збройних силах України".

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Деталі: 28 квітня Махов повідомив, що дістав поранення.

"Важкі бої. Зачепило трохи осколком. Залишаюся в строю", - написав він.

24 лютого, в день нападу Росії на Україну, Махов написав, що йде воювати.

"Буду битися і вбивати – скільки матиму сил", – зазначав він.

Теми: ЗМІвійна
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