Сили ППО збили ракету над Київщиною

У Броварському районі Київської області рештки збитої Збройними силами російської ракети впали у полі, ніхто не постраждав.

Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook, голова Київської ОВА (ОДА) Олександр Павлюк

Пряма мова Сапожка: "Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові (Броварський район Київської області - УП).

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Після успішного спрацювання ППО залишки ракети впали в полі поблизу села Требухів.

Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає. Слава ЗСУ!"

Пряма мова Павлюка: "По Броварському району нанесено ракетний удар. За попередньою інформацією ракета збита ППО між селами Требухів та Красилівка. Внаслідок падіння уламків є загорання чагарника. На місці працює ДСНС. Інформація уточнюється та перевіряється.

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