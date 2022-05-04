На Херсонщині окупанти хочуть відключити українцям Facebook та Instagram

Ватажки окупаційної "адміністрації" в Херсонській області планують закрити в регіоні доступ до Facebook та Instagram.

Джерело: РБК

Деталі: Херсонська область, тимчасово окупована російськими загарбниками, може залишитись без Facebook та Instagram.

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Кирило Стремоусов, якого російські окупанти призначили так званим "заступником голови Херсонської області", заявив, що найближчим часом в області заборонять Facebook, Instagram та "інші групи, які дискредитують навіть своїми назвами регіон та виступають як екстремістські організації".