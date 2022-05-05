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Зеленський призначив нових послів у Словенії, Румунії, Чорногорії та Північній Македонії

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 00:02
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про звільнення послів та сім – про призначення нових.

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

Михайла Бродовича було звільнено з посади посла України в Словенії. На його місце призначено Андрія Тарана, який до листопада 2021 року був міністром оборони.

Наталію Задорожнюк звільнено з посади посла України в Північній Македонії, на її це місце призначено Ларису Дір.

Указом президента Олега Герасименка призначено послом України в Чорногорії, а Ігоря Прокопчука - послом України в Румунії.

Президент також підписав указ про призначення Ірини Костюк послом у Республіці Куба. Також посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров був призначений послом за сумісництвом у Ліберії, Кот-д'Івуарі та Гвінейській Республіці.

Дмитра Сеника призначено послом України в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Крім того, Олександра Нечитайла було звільнено з посади посла України в Малайзії, а також з посади посла в Республіці Філіппіни та Демократичній Республіці Тимор-Лешті за сумісництвом.

Теми: Зеленськийдипломатичні відносини
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