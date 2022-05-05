Росіяни вбили на Харківщині ще одного цивільного, поранили 11-річну дитину

Через обстріли росіян у Харківській області загинула людина, поранення дістала 11-річна дитина.

Джерело: голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, ХОДА у Facebook

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні (4 травня – ред.) під ударом опинився Київський район. Через російські обстріли там сталося кілька пожеж. Зайнялися житлові будинки, господарські споруди приватні автомобілі. Усі загорання оперативно ліквідували пожежники".

"Запеклі бої на території Харківської області тривають. Ворог намагається йти в наступ та обстрілює з артилерії позиції наших захисників. Під обстрілами знаходяться і мирне населення".

Деталі: Голова ХОВА зазначив, що 4 травняі внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі. На Балаклійщині 1 людина загинула.

Він також повідомив, що область отримала евакуаційні автомобілі, які будуть транспортувати пацієнтів до закладів медицини. А також реанімобіль для обласної лікарні.