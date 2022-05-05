Росіяни вбили на Харківщині ще одного цивільного, поранили 11-річну дитину

Через обстріли росіян у Харківській області загинула людина, поранення дістала 11-річна дитина.

Джерело: голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, ХОДА у Facebook

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні (4 травня – ред.) під ударом опинився Київський район. Через російські обстріли там сталося кілька пожеж. Зайнялися житлові будинки, господарські споруди приватні автомобілі. Усі загорання оперативно ліквідували пожежники".

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"Запеклі бої на території Харківської області тривають. Ворог намагається йти в наступ та обстрілює з артилерії позиції наших захисників. Під обстрілами знаходяться і мирне населення".

Деталі: Голова ХОВА зазначив, що 4 травняі внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі. На Балаклійщині 1 людина загинула.

Він також повідомив, що область отримала евакуаційні автомобілі, які будуть транспортувати пацієнтів до закладів медицини. А також реанімобіль для обласної лікарні.