Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вбили на Харківщині ще одного цивільного, поранили 11-річну дитину

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 00:25
зруйнований будинок на Харківщині, фото: ХОДА

Через обстріли росіян у Харківській області загинула людина, поранення дістала 11-річна дитина.

Джерело: голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, ХОДА у Facebook

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні (4 травня – ред.) під ударом опинився Київський район. Через російські обстріли там сталося кілька пожеж. Зайнялися житлові будинки, господарські споруди приватні автомобілі. Усі загорання оперативно ліквідували пожежники".

"Запеклі бої на території Харківської області тривають. Ворог намагається йти в наступ та обстрілює з артилерії позиції наших захисників. Під обстрілами знаходяться і мирне населення".

Деталі: Голова ХОВА зазначив, що 4 травняі внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі. На Балаклійщині 1 людина загинула.

Він також повідомив, що область отримала евакуаційні автомобілі, які будуть транспортувати пацієнтів до закладів медицини. А також реанімобіль для обласної лікарні.

Теми: Харківська областьвійна
Головне сьогодні

Рідним захисників Маріуполя не дали провести мітинг у Києві на підтримку бійців

Венедіктова просить стримати емоції щодо Шарія, щоб Іспанія не відмовила в екстрадиції

відео"Бабця з прапором СРСР" кляне російську армію, бо та зруйнувала її дім

відеоМарцінків закликав виїхати з Франківська на 9 травня через можливі обстріли

У Запоріжжі 8-10 травня буде довга комендантська година

СБУ затримала соратника Медведчука: готував повалення конституційного ладу

Усі новини...
Харківська область
Поблизу кордону на Харківщині росіяни зосередили до 40 гелікоптерів – Генштаб ЗСУ
Харківщина: зі Старого Салтова евакуація поки неможлива – голова ОВА
Харківський бабак-віщун Тимко опинився під російською окупацією
Останні новини
19:23
Російські окупанти знищують україномовні дороговкази біля Маріуполя
19:08
Рибки, лисиці, удави: з початку війни Укрзалізниця евакуювала понад 100 тисяч тварин
19:06
фото, відеоЕкспосадовця Львівської ОДА і журналіста затримали за розкрадання гуманітарки - ЗМІ
19:00
фотоУ Бучі були бійці полку "Витязь" та псковські десантники – розслідування Reuters
18:53
Японія заморозить активи ще 140 росіян
18:48
Рідним захисників Маріуполя не дали провести мітинг у Києві на підтримку бійців
18:34
Нафтове ембарго проти Росії знизить доходи країн ЄС лише на 0,2% – Галущенко
18:22
фотоУ Бучі вперше після деокупації відбулася весільна церемонія
18:17
РФ використовує радянські символи, готуючи росіян до "повернення" СРСР – росЗМІ
18:12
Зеленський розповів про розмову з президентом Німеччини
Усі новини...