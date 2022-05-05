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Заморожені активи росіян потрібно конфіскувати на користь України – Шарль Мішель

Світлана КізіловаЧетвер, 5 травня 2022, 00:53
Шарль Мішель, фото Getty Images

Президент Європейської ради Шарль Мішель виступає за конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями, з метою подальшого їх використання для відшкодування збитків, завданих Росією у війні проти України.

Джерело: Мішель в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не лише заморозити активи, а й уможливити їхню конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни. Це моє особисте переконання".

Деталі: Водночас він констатував, пославшись на професійний досвід роботи юристом, що юридичний рівень цього питання не такий простий. "У ЄС існує 27 правових систем, і в багатьох державах-членах ЄС для цього буде потрібно рішення судом. Це важкий та довгий процес", - додав президент Європейської ради.

У зв'язку з цим Мішель повідомив, що вже доручив юридичній службі Євроради підготувати "деякі можливі ідеї, щоб знайти юридичне рішення відповідно до принципів верховенства права, яке б полегшило і уможливило конфіскацію активів людей, які перебувають під санкціями ЄС або іншими країнами світу".

Пряма мова: "На мій погляд, це питання справедливості, не лише заморозка активів, а й їхня конфіскація, щоб зробити ці гроші доступними для української влади… Особливо для відновлення країни. Це – питання справедливості".

Теми: санкціїРосіявійнаУкраїна
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