На Сумщині за вечір – майже 40 ворожих мінометних прильотів

Близько 20-ї години в середу ворог 40 разів обстріляв з мінометів громади Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "Близько 20-ї години росіяни почали зі свого боку кордону обстрілювали наші громади.

Реклама:

Глухівська громада, мінометний вогонь, близько 20 прильотів в районі села Сопич.

Есманська громада, околиці Бачівська та Товстодубове. Близько 18 мінометних прильотів з боку ворога.

Постраждалих і руйнувань немає".