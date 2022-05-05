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На Сумщині за вечір – майже 40 ворожих мінометних прильотів

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 01:11
На Сумщині за вечір – майже 40 ворожих мінометних прильотів
зруйнована школа на Сумщині, фото: facebook Живицького

Близько 20-ї години в середу ворог 40 разів обстріляв з мінометів громади Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "Близько 20-ї години росіяни почали зі свого боку кордону обстрілювали наші громади.

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Глухівська громада, мінометний вогонь, близько 20 прильотів в районі села Сопич.

Есманська громада, околиці Бачівська та Товстодубове. Близько 18 мінометних прильотів з боку ворога.

Постраждалих і руйнувань немає".

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Теми: Сумська областьвійна
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