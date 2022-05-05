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Посольство Канади незабаром повернеться в Україну – МЗС

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 02:04
Посольство Канади незабаром повернеться в Україну – МЗС
Лариса Ґаладза, фото: rada.gov.ua

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза незабаром повернеться з Польщі в Україну.

Джерело: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наша мета – відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Ґаладза, яка була нашим послом в Україні й зараз перебуває на півдні Польщі, повернеться".

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Деталі: Водночас вона не назвала точної дати поновлення роботи канадського посольства в Україні.

Теми: КанадаУкраїна
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