Посольство Канади незабаром повернеться в Україну – МЗС
Четвер, 5 травня 2022, 02:04
Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза незабаром повернеться з Польщі в Україну.
Джерело: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Наша мета – відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Ґаладза, яка була нашим послом в Україні й зараз перебуває на півдні Польщі, повернеться".
Деталі: Водночас вона не назвала точної дати поновлення роботи канадського посольства в Україні.
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