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Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з міста – ОВА

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 04:37
Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з міста – ОВА
ЗАЕС до війни, фото: Getty Images

Російські загарбники заборонили керівникам Запорізької електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах.

Джерело: Запорізька військова адміністрація

Дослівно: "Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з міста. Навіть у службових справах".

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Деталі: Напередодні російські загарбники не випустили з Енергодара головного інженера Запорізької атомної електростанції Юрія Чернічука. Він мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів "НАЕК "Енергоатом".

Його затримали на виїзді з Енергодара і з блокпосту відвезли на допит.

"У підсумку йому та іншим керівникам ЗАЕС заборонено покидати місто. Навіть якщо цього вимагає робота, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту", – зазначають у Запорізькій ОВА.

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Теми: ЗАЕСЗапорізька областьвійна
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