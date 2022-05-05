Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з міста – ОВА

Російські загарбники заборонили керівникам Запорізької електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах.

Джерело: Запорізька військова адміністрація

Дослівно: "Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з міста. Навіть у службових справах".

Реклама:

Деталі: Напередодні російські загарбники не випустили з Енергодара головного інженера Запорізької атомної електростанції Юрія Чернічука. Він мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів "НАЕК "Енергоатом".

Його затримали на виїзді з Енергодара і з блокпосту відвезли на допит.

"У підсумку йому та іншим керівникам ЗАЕС заборонено покидати місто. Навіть якщо цього вимагає робота, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту", – зазначають у Запорізькій ОВА.