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Білий дім заявив, що Росія "вже програла війну"

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 04:59
Білий дім заявив, що Росія вже програла війну
Псакі, фото: Getty Images

Білий дім заявив, що, зважаючи на провали у досягненні поставлених цілей, Росія вже програла війну в Україні.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Важливо зазначити й не випускати з поля зору, як це (свою перемогу – ред.) визначали для себе росіяни. Вони вже програли – за своїм визначенням".

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"Президент Путін не проведе маршу вулицями Києва. Вони не заволодіють територіальною цілісністю й суверенітетом цієї країни. Їм не вдалося розділили НАТО".

Деталі: Псакі пояснила, що в Кремлі планували захопити значну частину території України, у тому числі на півночі, але зробити цього їм не вдалося.

У зв’язку з недосягнутими цілями речниця Білого дому підкреслила, що на нинішньому етапі США докладають зусиль, аби зміцнити позиції України за столом переговорів як шляхом посилення зброєю на полі бою, так і забезпеченням будь-яких потреб української сторони.

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Теми: СШАвійнаРосія
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