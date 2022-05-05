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Росіяни змінили тактику і стали обережнішими – Запорізька ОВА

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 07:22

Російські військові змінили тактику, намагаючись наступати на сході України: вони аналізують тактику Збройних сил України, шукають їхні слабкі місця, проявляють обережність.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Російська армія намагається наростити темпи наступу на сході України, аби вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому напрямку. 

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Для цього противник намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

Ворог змінює свою тактику у порівнянні з першими днями війни. Тепер росіяни діють по ситуації, вивчають і аналізують тактику ЗСУ, шукають слабкі місця. Росіяни стали обережнішими, а не просто беруть кількістю".

Деталі: З метою сковування дій підрозділів Сил оборони ворог здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж всієї лінії зіткнення та завдає удари у районі Гуляйполя.

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Зусилля армії РФ зосереджені на веденні наступу на населені пункти Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

"Також окупанти почали шити форму Збройних Сил України та переодягатися в неї, готуючи провокації проти мирного населення. Не виключено здійснення провокативних дій такими переодягненими підрозділами, щоб скомпрометувати українських військових на окупованих територіях і лінії зіткнення", – попереджаї Запорізька ОВА. 

Теми: війнаЗапорізька областьДонбаспровокації
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