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У Туреччині перебувають 70 тисяч біженців з України – генконсул

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 07:27
фото: Getty Images

У Туреччині перебувають 70 тисяч громадян України, які тимчасово переїхали до країни через вторгнення Росії.

Джерело: генеральний консул України у Стамбулі Роман Недільський в ефірі єдиного телемарафону, цитує Суспільне

Пряма мова: "З перших днів війни громадяни Туреччини під консульство приносили допомогу. В Стамбулі є хаб гумдопомоги, ми її відправляємо в Україну. На сьогодні відправили 100 вантажівок".

Деталі: Туреччина також приймає біженців з України, їх число сягнуло 70 тисяч осіб.

Зокрема, в місті Сакар’я розмістили 130 дітей із Дніпропетровської області. Турецькі бізнесмени проплати їхнє перебування в готелі протягом 3 місяців.

За словами Недільського, в районі Стамбулу поселили тисячу українських громадян.

"Домовлялись із бізнесом, готелями, де зараз там проживають", — сказав Недільський.

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Він пояснив, що у Туреччині продовжує діяти на 90 днів безвізовий в‘їзд. Також є можливість подаватись на гуманітарний статус, який дозволяє продовжити термін перебування до 180 днів.

"Також ведуться переговори про евакуацію морем людей із Маріуполя", — розповів генконсул.

Теми: Туреччинабіженцівійна
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