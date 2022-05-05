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Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, 25 людей поранено

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 07:36
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, 25 людей поранено
Фото Олександра Гончаренка

Російська армія у ніч на 5 травня завдала ракетногоудару по житлових районах та центральній частині міста Краматорськ Донецької області, поранено 25 цивільних людей, 6-ро з них потребують меддопомоги в лікарні.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова Гончаренка: "Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житловим районам та центральній частині міста.

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Щонайменше, зазнали серйозних пошкоджень 3 п’ятиповерхівки, школа, садок. 

Попередньо 6 поранених. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється".

Оновлення: Голова Донецької ОВА Павло  Кириленко повідомив: "Щонайменше 25 поранених цивільних – наслідок авіаракетного удару, завданого сьогодні вночі росіянами по Краматорську. Шестеро із поранених потребують медичної допомоги в лікарні".

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За даними голови Донецької обласної військової адміністрації, ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури.

Пряма мова Кириленка: "Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують "воювати" з нашими цивільними. Це – черговий воєнний злочин російської армії на нашій землі. Все ретельно фіксуємо. Ніхто не уникне кари!".

Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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