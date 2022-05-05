Ворог обстрілював Луганщину з артилерії: 5 загиблих

Тіла ще 5 луганчан знайшли після російських обстрілів Луганської області 4 травня.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих".

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Деталі: Зокрема, загинули двоє чоловіків з Новоіванівки, які потрапили під російський обстріл ввечері 3 травня.

Фото з Telegram Гайдая

Вранці 4 травня загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної.

Гайдай заначив, що це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають "один за одним".

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Фото з Telegram Гайдая

За останні дні лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше 8 будинків, у Комишувасі – 3 та щонайменше по 4 у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Новодружеську.

4 травня 7 потужних артилерійських обстрілів росіяни спрямували на Сєвєродонецьк, ще 7 – на Попаснянську та Гірську громади, 4 – на Лисичанськ.

Водночас захисники на території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбили 11 атак ворога, знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки.



Підрозділи ПВО збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".



Противник намагається вести наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, але успіху не має.