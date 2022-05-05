Ворог обстрілював Луганщину з артилерії: 5 загиблих
Тіла ще 5 луганчан знайшли після російських обстрілів Луганської області 4 травня.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих".
Деталі: Зокрема, загинули двоє чоловіків з Новоіванівки, які потрапили під російський обстріл ввечері 3 травня.
Вранці 4 травня загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної.
Гайдай заначив, що це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають "один за одним".
За останні дні лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше 8 будинків, у Комишувасі – 3 та щонайменше по 4 у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Новодружеську.
4 травня 7 потужних артилерійських обстрілів росіяни спрямували на Сєвєродонецьк, ще 7 – на Попаснянську та Гірську громади, 4 – на Лисичанськ.
Водночас захисники на території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбили 11 атак ворога, знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки.
Підрозділи ПВО збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".
Противник намагається вести наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, але успіху не має.