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Окупанти хочуть передягнути маріупольців у форму ЗСУ для "параду полонених" – радник мера

Ірина БалачукЧетвер, 5 травня 2022, 09:13
Окупанти хочуть передягнути маріупольців у форму ЗСУ для параду полонених – радник мера
Знищені окупантами будинки у Маріуполі. Фото з Telegram полку "Азов"

У Маріуполі російські окупанти планують майже 2 тисячі чоловіків, яких вони тримають у так званій фільтраційній в’язниці, переодягнути в українську форму і залучити до проведення "параду полонених" 9 травня.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко в ефірі національного марафону

Пряма мова Андрющенка: "Маємо інформацію, що на сьогодні майже 2 тисячі чоловіків утримують у фільтраційній тюрмі. Це село Безіменне і Козацьке. Вони були вивезені з Маріуполя майже 4 тижні тому.

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Цих чоловіків утримують і їм кажуть, що їх переодягнуть в українську форму і залучать до так званого "параду полонених" у Маріуполі, бо справжніх полонених у них не вистачає. Це буде така гротескна масовка для створення чергової пропагандистської картинки".

Деталі: Андрющенко додав, що підготовка окупантів до святкування дня Перемоги у Маріуполі триває. Зокрема, 4 травня в місті навіть були куратори по Маріуполю від Росії – заступник адміністрації президента РФ та генеральний секретар "Єдиної Росії".

Радник мера додав, що вони "встановили навіть оце опудало жінки з прапором", тобто "підготовка до цього мракобісся" триває.

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Зокрема, у центрі міста, де готується "парад на кістках маріупольців", працює важка техніка з Росії, яка розбирає звали. Також до розбору завалів залучили велику кількість мешканців, яких змусили працювати за їжу.

Пізніше Андрющенко повідомив у Telegram, що влада Маріуполя отримала відео з фільтраційної в’язниці у селі Безіменне.

Чоловіків, які перебувають у цій в’язниці у приміщенні школи, вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Їм не дали взяти жодних особистих речей, а паспорти та інші документи відібрали.

Люди сплять на підлозі. Медичну допомогу їм не надають, тому серед утримуваних у школі Безіменного уже був зафіксований перший випадок туберкульозу. Один з чоловіків, яких утримують у клубі у с. Козацьке, помер, бо окупанти відмовились викликати йому "швидку".

Усім чоловікам видали папірці про "проходження фільтрації", але вони не дають їм права залишити територію табору.

За даними Андрющенка, усіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю, залучають до робіт з благоустрою в с. Безіменне та м. Новоазовськ під конвоєм російських військових.

Теми: Маріупольвійна9 травняполонені
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