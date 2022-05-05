Росіяни обстріляли житловий будинок у Пологах, загинула жінка

Російські війська обстріляли житловий будинок у Пологах на Запоріжжі, загинула жінка.

Джерело: Запорізька ОВА у Telegram

Деталі: У Пологах внаслідок ворожого обстрілу горів одноповерховий житловий будинок. Пожежники загасили вогонь на площі 70 кв.м.

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Під час обстрілу загинула жінка 1972 р.н., отримавши осколкові поранення несумісні з життям.

В ОВА повідомили, що у Запорізькій області окупанти мають до 13 батальйонних тактичних груп.