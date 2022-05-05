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З Київського моря дістали збитий російський бойовий вертоліт

Ірина БалачукЧетвер, 5 травня 2022, 11:02
З Київського моря дістали збитий російський бойовий вертоліт
Фото ДПСУ

У Київській області прикордонники та військові ЗСУ дістали з Київського водосховища на сушу бойовий вертоліт окупантів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно ДПСУ: "На Київщині прикордонники Житомирського загону спільно із побратимами зі Збройних Сил України виловили "крокодила". Так рашисти називають один зі своїх бойових вертольотів.

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Захисники України вміло трансформували його у підводний човен та відправили за курсом російського воєнного корабля".

Деталі: Днями підрозділ ЗСУ підважив затонулий вертоліт на буях, а прикордонники підняли його на сушу. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото ДПСУ

У ДПСУ зазначили, що "прикордонники продовжують очищати Україну від рашистського сміття – як біологічного походження, так і від металобрухту".

Теми: Київська областьвійнаПрикордонна служба
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