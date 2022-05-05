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На Миколаївщині росіяни за ніч поранили кількох людей і завдали багато шкоди

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 11:05

Миколаївську область інтенсивно обстрілювали у ніч на 5 травня, є кілька поранених, у Миколаєві пошкоджено газопроводи й контактну мережу.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова Кіма: "Сьогодні всю ніч бомбили-бомбили, до 9 травня все ущільнюється бомбьожка.

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Станом на 10:30 жертв немає, кілька поранених.

Багато збитків матеріальних. Це ми переживемо, головне, що немає жертв".

Деталі: Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич тако повідомив, що в обласному центрі внаслідок нічних обстрілів пошкоджено контактну мережу й газопроводи на кількох вулицях, 

ВІДЕО ДНЯ

Ремонтні бригади відновлюють газопостачання на кількох вулицях Інгульського району. Без газу в місті залишилося більше 290 абонентів. Усі витоки газу локалізовані.

Фахівці КП "Миколаївелектротранс" працюють над відновленням контактної мережі. 

Поки що рух тролейбусів №2 здійснюється за маршрутом мікрорайон Намив – Автовокзал. Інші маршрути працюють без змін: №4 Миколаїв Вантажний – Намив, №6 3-тя Воєнна – Намив (без берега).

УП, доповнено
Теми: МиколаївМиколаївська областьвійна
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