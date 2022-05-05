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В МЗС Польщі здивовані заявами Папи Франциска про війну в Україні

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 11:25

Міністерство закордонних справ Польщі занепокоєне заявами Папи Римського про війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Останні слова Папи про війну дипломати сприйняли з відразою і здивуванням. Досі у Франциска були проблеми з прямим визначенням агресора, але в недавньому інтерв’ю італійській пресі він прямо заявив, що "НАТО гавкає на Росію" і що Альянс міг спровокувати Москву на напад на Україну.

Франциск також виключив можливість візиту до Києва, але сказав, що буде радий поспілкуватися з Путіним у Кремлі.

У відповідь у Міністерстві закордонних справ України обережно нагадали Папі Франциску, що єдиним винуватцем війни в Україні є Росія, та повторили запрошення для понтифіка відвідати Київ. 

Міністерство закордонних справ Польщі неофіційно визнає, що позиція Святого Престолу суперечить польським національним інтересам.

Дипломати намагаються не звертати зайвої уваги на заяви папи. Вони стверджують, що догмат про непогрішність папи стосується лише питань віри, а не зовнішньої політики. Проте польська місія у Ватикані має ще більше працювати над наданням достовірної інформації про війну в Україні.

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Теми: Папа РимськийУкраїнаПольща
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