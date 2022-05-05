В МЗС Польщі здивовані заявами Папи Франциска про війну в Україні

Міністерство закордонних справ Польщі занепокоєне заявами Папи Римського про війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Останні слова Папи про війну дипломати сприйняли з відразою і здивуванням. Досі у Франциска були проблеми з прямим визначенням агресора, але в недавньому інтерв’ю італійській пресі він прямо заявив, що "НАТО гавкає на Росію" і що Альянс міг спровокувати Москву на напад на Україну.

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Франциск також виключив можливість візиту до Києва, але сказав, що буде радий поспілкуватися з Путіним у Кремлі.

У відповідь у Міністерстві закордонних справ України обережно нагадали Папі Франциску, що єдиним винуватцем війни в Україні є Росія, та повторили запрошення для понтифіка відвідати Київ.

Міністерство закордонних справ Польщі неофіційно визнає, що позиція Святого Престолу суперечить польським національним інтересам.

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Дипломати намагаються не звертати зайвої уваги на заяви папи. Вони стверджують, що догмат про непогрішність папи стосується лише питань віри, а не зовнішньої політики. Проте польська місія у Ватикані має ще більше працювати над наданням достовірної інформації про війну в Україні.

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