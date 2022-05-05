Генштаб розробив мобільний додаток "Русский корабль, иди нах@й"

Alty та Генеральний штаб ЗСУ розробили мобільний трекер втрат окупанта, який відображає актуальну статистику по втратах особового складу та військової техніки РФ в лайв-режимі, і містить набір зручних віджетів.

Джерело: Генштаб

Деталі: 5 травня запустили мобільний застосунок на платформі iOS під назвою "Русский корабль, иди нах@й".

Версія для Android-пристроїв очікується згодом.

Застосунок містить зручний віджет, який можна розмістити на головному екрані свого смартфону для миттєвого перегляду інформації.

Можна обрати один з трьох варіантів віджетів за розміром, який буде розміщений на головному екрані смартфону: маленький – відображає дані про втрати особового складу; середній – відображає дані не лише про втрати особового складу, а й про втрати великої військової техніки; великий – охоплює всю інформацію про ворожі втрати, вказані на головному екрані застосунку.

Серед додаткових опцій в застосунку є мапа актуальних сповіщень про повітряну тривогу в Україні, а також можливість перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.