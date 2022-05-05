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Російська армія блокує виїзд із Херсонської області та в'їзд до неї

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 12:30

Російські військові вже кілька днів блокують Херсонську область на в'їзд та виїзд до Миколаєва та інших міст, підконтрольних владі України.  

Джерело: партія "Слуга народу", "Суспільне

Деталі: Голова Херсонської обласної організації партії "Слуга Народу", перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що російські загарбники заблокували можливість виїжджати за межі Херсонської області, яку окупували.

Пряма мова Соболевського: "Останні дні вони заблокували в’їзд та виїзд з області до Миколаєва та інших міст. Це велика проблема. Мова навіть йде не про гуманітарні коридори, ми розуміємо, що вони їх не дадуть. Вони зацікавлені, щоб у нас було гірше – а це краще для них".

Деталі: Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що військові РФ не випускають нікого  і не впускають до окупованого Херсону, повертають назад навіть рейсові автобуси.

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Теми: ХерсонХерсонська областьокупаціявійна
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