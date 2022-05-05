Російська армія блокує виїзд із Херсонської області та в'їзд до неї
Російські військові вже кілька днів блокують Херсонську область на в'їзд та виїзд до Миколаєва та інших міст, підконтрольних владі України.
Джерело: партія "Слуга народу", "Суспільне"
Деталі: Голова Херсонської обласної організації партії "Слуга Народу", перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що російські загарбники заблокували можливість виїжджати за межі Херсонської області, яку окупували.
Пряма мова Соболевського: "Останні дні вони заблокували в’їзд та виїзд з області до Миколаєва та інших міст. Це велика проблема. Мова навіть йде не про гуманітарні коридори, ми розуміємо, що вони їх не дадуть. Вони зацікавлені, щоб у нас було гірше – а це краще для них".
Деталі: Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що військові РФ не випускають нікого і не впускають до окупованого Херсону, повертають назад навіть рейсові автобуси.
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