Кремль впевнений, що західна зброя не завадить Росії перемогти у війні

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розвіддані та інша допомога ЗСУ з боку НАТО не завадять Росії досягти всієї мети спецоперації.

Джерело: Пєсков у коментарі журналістам, якого цитують росЗМІ

Пряма мова Пєскова: "Нашим військовим добре відомо, що США, Велика Британія, НАТО в цілому на постійній основі передають розвіддані, інші параметри українським ЗС.

У поєднанні з потоками озброєння, які ці ж країни та альянс спрямовують в Україну, це всі дії, які не сприяють швидкому завершенню "спецоперації", але не здатні завадити досягненню поставленої мети під час "спеціальної воєнної операції".

Нагадаємо: Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.