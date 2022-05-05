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Кремль впевнений, що західна зброя не завадить Росії перемогти у війні

Роман ПетренкоЧетвер, 5 травня 2022, 13:44

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розвіддані та інша допомога ЗСУ з боку НАТО не завадять Росії досягти всієї мети спецоперації.

Джерело: Пєсков у коментарі журналістам, якого цитують росЗМІ

Пряма мова Пєскова: "Нашим військовим добре відомо, що США, Велика Британія, НАТО в цілому на постійній основі передають розвіддані, інші параметри українським ЗС.

У поєднанні з потоками озброєння, які ці ж країни та альянс спрямовують в Україну, це всі дії, які не сприяють швидкому завершенню "спецоперації", але не здатні завадити досягненню поставленої мети під час "спеціальної воєнної операції".

Нагадаємо: Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

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