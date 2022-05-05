Лукашенко: Застосування ядерної зброї абсолютно неприпустиме

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає неприпустимим застосування ядерної зброї, але не може сказати, чи має Росія такі плани.

Джерело: Олександр Лукашенко в інтерв'ю "Associated Press", "БЕЛТА"

Пряма мова: "Абсолютно вважаю, що застосування ядерної зброї неприпустиме, ще й тому, що це поруч із нами. Не зовсім тут, але не за океаном, як Сполучені Штати. Неприпустимо взагалі... що нашу земну кулю з орбіти може зірвати і ми полетимо невідомо куди. Застосування ядерної зброї є неприпустимим.

Чи може Росія, чи не може – це вам треба поставити керівництву Росії це питання".

Деталі: За даними держагентства "Белта", журналіст цікавився думкою Лукашенка щодо гіпотетичної можливості застосування ядерної зброї у разі затягування військових дій в Україні та запитував, чи вважає він це взагалі допустимим чи певною "червоною лінією".