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Лукашенко: Застосування ядерної зброї абсолютно неприпустиме

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 14:01
Лукашенко: Застосування ядерної зброї абсолютно неприпустиме
Олександр Лукашенко, "БЕЛТА"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає неприпустимим застосування ядерної зброї, але не може сказати, чи має Росія такі плани.

Джерело: Олександр Лукашенко в інтерв'ю "Associated Press", "БЕЛТА"

Пряма мова: "Абсолютно вважаю, що застосування ядерної зброї неприпустиме, ще й тому, що це поруч із нами. Не зовсім тут, але не за океаном, як Сполучені Штати. Неприпустимо взагалі... що нашу земну кулю з орбіти може зірвати і ми полетимо невідомо куди. Застосування ядерної зброї є неприпустимим.

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Чи може Росія, чи не може – це вам треба поставити керівництву Росії це питання".

Деталі: За даними держагентства "Белта", журналіст цікавився думкою Лукашенка щодо гіпотетичної можливості застосування ядерної зброї у разі затягування військових дій в Україні та запитував, чи вважає він це взагалі допустимим чи певною "червоною лінією".

Теми: Лукашенкоядерна зброяРосіяУкраїна
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