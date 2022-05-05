Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна перейшла у контрнаступ на двох напрямках – Залужний

Роман ПетренкоЧетвер, 5 травня 2022, 14:02
Україна перейшла у контрнаступ на двох напрямках – Залужний

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Джерело: Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі

Пряма мова Залужного: "Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

Реклама:

Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні…

Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗалужнийЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Лукашенко вважає, що "операція росіян" в Україні "затягнулася"
Захисники "Азовсталі" звернулися до Зеленського
Кадировці щодня несуть великі втрати на війні, але це приховують – росЗМІ
"Бабця з прапором СРСР" кляне російську армію, бо та зруйнувала її дім
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: