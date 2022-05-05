Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна перейшла у контрнаступ на двох напрямках – Залужний

Роман ПетренкоЧетвер, 5 травня 2022, 14:02

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Джерело: Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі

Пряма мова Залужного: "Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні…

Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним".

Теми: ЗалужнийЗбройні силивійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни продовжують блокувати "Азовсталь", поновили штурм

В усіх країнах ЄС більшість підтримує вступ України, окрім Угорщини — опитування

NYT: Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву"

Буш порівняв Зеленського з Черчиллем

ВІДЕОШарій визнав, що не дотягує до Ассанжа, а також буцімто знав про підготовку своєї депортації

Шольц та Байден обіцяють не визнавати спроби перегляду кордонів України

Усі новини...
Лукашенко вважає, що "операція росіян" в Україні "затягнулася"
Захисники "Азовсталі" звернулися до Зеленського
Кадировці щодня несуть великі втрати на війні, але це приховують – росЗМІ
"Бабця з прапором СРСР" кляне російську армію, бо вона зруйнувала її дім
Останні новини
07:44
У США обмежать застосування вакцини від Johnson & Johnson
07:28
На Запоріжжі росіяни готуються відібрати в людей землю – ОВА
06:40
Зведення Генштабу: Росіяни продовжують блокувати "Азовсталь", поновили штурм
06:15
США: Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні
05:50
Пентагон: Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя
05:30
В усіх країнах ЄС більшість підтримує вступ України, окрім Угорщини — опитування
05:00
ВООЗ: 15 мільйонів людей у світі померли через COVID-19
04:50
Генсек ООН про війну в Україні: Безглузда і нещадна
04:25
NYT: Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву"
04:05
Речницею Білого дому вперше стала афроамериканка і представниця ЛГБТ
Усі новини...