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Зеленський на конференції донорів розповів, яким бачить "план Маршалла" для України

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 14:15

Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції донорів для України розповів, якою бачить ефективну допомогу партнерів для сприяння перемозі та відбудові України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Як закінчиться ця брутальна війна, буде вирішуватися не тільки на полі бою - це залежить також від економічної, фінансової, гуманітарної підтримки і здатності забезпечити нормальне життя на звільнених територіях і відбудувати те, що було зруйноване російською армією. Свобода має продемонструвати, що захищає і дає більше, ніж тиранія, яка десятиліттями отримувала гроші за продаж нафти, газу та інших ресурсів", - зазначив він. 

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По-перше, зауважив він, Україна зараз, під час війни, потребує фінансової допомоги, щоб закривати усі соціальні, гуманітарні та військові потреби. 

По-друге, зазначив Зеленський, Україні потрібен стратегічний план міжнародної підтримки України - сучасний аналог "плану Маршалла". 

"Це гроші, технології, фахівці і можливості зростання, необхідні для повернення до мирного життя, модернізації та соціальний розвиток. Це буде інвестиція у стабільність всієї Центральної та Східної Європи… Відбудова України має стати таким же історичним прикладом з нашого часу, як і відбудова європейських країн після Другої світової", - зазначив Володимир Зеленський. 

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Він зауважив, що якщо допомога буде достатньою і своєчасною, це додатково сприятиме тому, щоб українці, які через війну виїхали за кордон, повернутися на батьківщину. 

Президент повторив свою ідею про "патронат" певних країн над областями і містами України, які постраждали від бойових дій у процесі їхньої відбудови.

Зазначимо, конференція донорів проходить у Варшаві, її співорганізаторами є Польща і Швеція, у партнерстві з Європрадою та Єврокомісією та за участі ООН. Захід задуманий як платформа для обговорення допомоги Україні у найближчій та довгостроковій перспективі. 

Теми: Зеленськийгрошівійна
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