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Лукашенко вважає, що "операція росіян" в Україні "затягнулася"

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 14:41
Олександр Лукашенко, фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не думав, що російська "спецоперація", як називають війну у Кремлі, "затягнеться таким чином".

Джерело: Олександр Лукашенко в інтерв'ю "Associated Press", "БЕЛТА"

Пряма мова: "Але я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати, за планом у них там йде, у росіян, як вони кажуть, або як я це відчуваю. Я ще раз це наголошую: я це відчуваю так, що операція ця затяглася".

Деталі: Хоча Росія використовує територію Білорусі для атак на Україну, розміщує там військову техніку і лікує своїх солдатів, Лукашенко запевнив, що Білорусь робила та робить "все для того, щоб цієї війни не було".

"Ми категорично не сприймаємо жодної війни", – сказав він.

Лукашенко додав, що йому відомо, що Росія пропонує Україні, а відповідь на питання, чому Україна "не зацікавлена" у переговорах з РФ, "можна знайти у Вашингтоні".

Теми: ЛукашенковійнаБілорусьРабінович
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